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Над Черным морем обнаружили американский самолет-разведчик

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вновь был обнаружен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Источник: РИА "Новости"

Bombardier Challenger 650 ARTEMIS 4 июля был также обнаружен кружащим над акваторией Черного моря. В июне самолет-разведчик США курсировал над Черным морем по меньшей мере три раза.

Согласно изученным данным, Bombardier Challenger вылетел из города Констанца в Румынии и направился на юго-восток, а затем пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, где произвел разворот и вернулся по своему маршруту к Румынии.

В воздушном пространстве Румынии самолет пролетел над аэропортом Тулча и вновь вернулся в небо над Черным морем. На 15.21 мск Bombardier Challenger двигался на юго-восток над акваторией Черного моря в сторону турецкого города Зонгулдак.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

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