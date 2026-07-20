Bombardier Challenger 650 ARTEMIS 4 июля был также обнаружен кружащим над акваторией Черного моря. В июне самолет-разведчик США курсировал над Черным морем по меньшей мере три раза.
Согласно изученным данным, Bombardier Challenger вылетел из города Констанца в Румынии и направился на юго-восток, а затем пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, где произвел разворот и вернулся по своему маршруту к Румынии.
В воздушном пространстве Румынии самолет пролетел над аэропортом Тулча и вновь вернулся в небо над Черным морем. На 15.21 мск Bombardier Challenger двигался на юго-восток над акваторией Черного моря в сторону турецкого города Зонгулдак.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.