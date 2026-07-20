Расписание отдельных электричек на западном направлении КрасЖД изменится с 21 июля

В связи с капитальным ремонтом пути на участке Зеледеево — Кача в период с 21 по 31 июля по вторникам и пятницам изменится расписание ряда пригородных поездов западного направления Красноярской железной дороги.
В эти дни маршрут утреннего электропоезда Красноярск Северный — Кача — Красноярск будет сокращен до ст. Минино. До ст. Снежница сокращаются маршруты утренней электрички Дивногорск — Зеледеево и дневной Базаиха — Зеледеево. Маршрут вечернего поезда Базаиха — Красноярск — Зеледеево продлевается до ст. Кемчуг.
Вечерний электропоезд из Зеледеево, следующий по пятницам до ст. Красноярск, а по вторникам до ст. Красноярск Северный, будет отменен.
Некоторые электрички по вторникам и пятницам будут выходить в рейс раньше обычного, в том числе, поезда Красноярск — Зыково, Чернореченская — Зыково, Красноярск — Красная Сопка, Боготол — Чернореченская. Отклонение от расписания составит от 10 минут до 1 часа.
Утренний поезд Чернореченская — Красноярск и вечерний Красноярск — Чернореченская выйдут на маршруты позже более чем на 1 час.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят уточнять расписание перед каждой поездкой.
Это можно сделать по бесплатному телефону «РЖД» 8−800−775−00−00, на сайте «РЖД», на сайте «Краспригород» в разделе «Расписание», или в приложении «РЖД Пассажирам».