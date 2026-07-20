Расписание отдельных электричек на западном направлении КрасЖД изменится с 21 июля

Некоторые электрички по вторникам и пятницам будут выходить в рейс раньше обычного, в том числе, поезда Красноярск — Зыково, Чернореченская — Зыково, Красноярск — Красная Сопка, Боготол — Чернореченская. Отклонение от расписания составит от 10 минут до 1 часа.