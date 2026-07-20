Скульптор-любитель ваяет из дерева фигуру Александра Невского в Волгограде

Идею создать образ великого князя и святого волгоградец вынашивал давно, но не попадалось подходящее дерево. На сегодняшний день величественный силуэт в доспехах и со щитом в руках уже обрёл реальные черты. На щите нанесены его слова: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».