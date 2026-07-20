Скульптор-любитель ваяет из дерева фигуру Александра Невского в Волгограде

Уличный скульптор Валерий Тихонов создает новую фигуру из дерева — на аллее Дзержинском районе появилась фигура Александра Невского. Образ святого покровителя Волгограда разместился рядом с «Каспием», «Орлеанской девой», «Волгой» и двумя стендами, рассказывающими об истории Сталинградской битвы, сообщает РИАЦ.
Идею создать образ великого князя и святого волгоградец вынашивал давно, но не попадалось подходящее дерево. На сегодняшний день величественный силуэт в доспехах и со щитом в руках уже обрёл реальные черты. На щите нанесены его слова: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».
И хотя неизвестные, способные только разрушать созданное другими, нанесли на скульптуру непонятное вещество, есть надежда, что создатель скульптуры сможет всё поправить.
Ранее Валерий Тихонов установил в Дзержинском районе памятник Сталинградской победе и памятный знак в честь 9 Мая.