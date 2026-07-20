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Украинские военные не поддерживают главкома ВСУ Сырского, пишут СМИ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинские военные не поддерживают главкома ВСУ Александра Сырского и все больше присоединяются к протестам, в связи с чем увеличивается давление на Владимира Зеленского, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в украинской армии.

Источник: AP 2024

В Киеве и нескольких городах Украины с четверга проходят митинги в поддержку Михаила Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Граждане Украины также использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.

«Практически все разговоры сейчас об этом. Я пока не встретил ни одного военного, кто бы поддерживал Сырского», — заявил в комментарии изданию неназванный командир беспилотного подразделения ВСУ.

По словам украинских военных, с которыми пообщалось издание, Сырский придерживается устаревших методов и больше ценит лояльность, чем эффективность на поле боя. Как отмечает New York Times, давление, оказываемое на Владимира Зеленского, растет, так к протестам присоединяются все больше военных. По информации газеты, в Киеве распространяются слухи, что судьба Сырского скоро может быть решена.

Ранее украинское издание «Инсайдер.ua» утверждало, что Александр Сырский уволен с должности главкома ВСУ и объявить об этом могут уже в понедельник.

Зеленский ранее решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра и против главкома ВСУ Александра Сырского. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.

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