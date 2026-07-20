Украинские военные не поддерживают главкома ВСУ Сырского, пишут СМИ

По словам украинских военных, с которыми пообщалось издание, Сырский придерживается устаревших методов и больше ценит лояльность, чем эффективность на поле боя. Как отмечает New York Times, давление, оказываемое на Владимира Зеленского, растет, так к протестам присоединяются все больше военных. По информации газеты, в Киеве распространяются слухи, что судьба Сырского скоро может быть решена.