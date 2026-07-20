На 36% снизился ввод жилья в Нижегородской области

В Башкортостане ввод жилья снизился на 12% (740 тысяч квадратных метров), в Марий-Эл — на 26% (94 тысяч квадратных метров), а в Мордовии — лишь на 2% (73 тысячи квадратных метров). Антилидером в ПФО стала Чувашия — значение упало на 40% и составило 157 тысяч квадратных метров.