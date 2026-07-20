Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 36% снизился ввод жилья в Нижегородской области

Всего в регионе было введено 329 тысяч квадратных метров жилья по итогам первого полугодия 2026 года.

Источник: Нижегородская правда

В регионах Приволжского федерального округа значительно снизился ввод жилья. В Нижегородской области падение стало одним из самых заметных — на 36%. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на платформу «Циан».

По итогам первого полугодия 2026 года ввод жилья в России сократился на 18% — до 42,8 млн квадратных метров. В ПФО падение произошло в большинстве регионов.

Главным позитивным исключением стала Самарская область — там ввели 593 тысяч квадратных метров, а значение выросло на 18%. В Татарстане объем введенного жилья увеличился на 1% и составил 891 тысяч квадратных метров.

В Башкортостане ввод жилья снизился на 12% (740 тысяч квадратных метров), в Марий-Эл — на 26% (94 тысяч квадратных метров), а в Мордовии — лишь на 2% (73 тысячи квадратных метров). Антилидером в ПФО стала Чувашия — значение упало на 40% и составило 157 тысяч квадратных метров.

В Нижегородской области ввели 329 тысяч квадратных метров жилья, что на 36% меньше, чем годом ранее. В Саратовской области падение тоже составило 36% (206 тысяч квадратных метров), однако в девелоперском сегменте спад достиг 63% — это наихудший показатель среди всех регионов ПФО.

Основной причиной таких изменений стало резкое сокращение индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Оно произошло из-за высоких ставок, перехода на эскроу и холодной зимы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Нижегородская область вошла в топ‑5 регионов ПФО по объему строительства жилья.

Узнать больше по теме
Чувашия: республика на берегах Волги с богатой историей и самобытной культурой
Чувашская Республика, или Чувашия, — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны. Регион известен древними традициями, развитой промышленностью, сельским хозяйством и уникальной культурой чувашского народа. Столицей республики являются Чебоксары — один из крупнейших городов Поволжья. Собрали все самое главное.
Читать дальше