На 36% снизился ввод жилья в Нижегородской области

В регионах Приволжского федерального округа значительно снизился ввод жилья. В Нижегородской области падение стало одним из самых заметных — на 36%. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на платформу «Циан».
По итогам первого полугодия 2026 года ввод жилья в России сократился на 18% — до 42,8 млн квадратных метров. В ПФО падение произошло в большинстве регионов.
Главным позитивным исключением стала Самарская область — там ввели 593 тысяч квадратных метров, а значение выросло на 18%. В Татарстане объем введенного жилья увеличился на 1% и составил 891 тысяч квадратных метров.
В Башкортостане ввод жилья снизился на 12% (740 тысяч квадратных метров), в Марий-Эл — на 26% (94 тысяч квадратных метров), а в Мордовии — лишь на 2% (73 тысячи квадратных метров). Антилидером в ПФО стала Чувашия — значение упало на 40% и составило 157 тысяч квадратных метров.
В Нижегородской области ввели 329 тысяч квадратных метров жилья, что на 36% меньше, чем годом ранее. В Саратовской области падение тоже составило 36% (206 тысяч квадратных метров), однако в девелоперском сегменте спад достиг 63% — это наихудший показатель среди всех регионов ПФО.
Основной причиной таких изменений стало резкое сокращение индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Оно произошло из-за высоких ставок, перехода на эскроу и холодной зимы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Нижегородская область вошла в топ‑5 регионов ПФО по объему строительства жилья.