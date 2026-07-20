В Пермском крае накрыли банду, снимавшую детское порно

По делу провели множество экспертиз, включая медицинские, компьютерные и психолого-искусствоведческие. Трое обвиняемых сейчас находятся в СИЗО. Одна из женщин пошла на сделку со следствием — её дело выделили в отдельное производство. А главный организатор до сих пор в розыске, в том числе международном. Теперь все собранные материалы переданы в суд.