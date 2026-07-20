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Названо место Калининградской области в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Средний размер ипотечного кредита в регионе составляет 4,15 млн рублей.

Калининградская область расположилась на 30 месте в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки. Мы — между Астраханской областью и Республикой Карелией, свидетельствует исследование РИА Новости. Всего в списке 85 регионов.

Отмечается, что в региональном разрезе картина ипотечного кредитования выглядит неравномерно. Для определения различий эксперты использовали соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2025 по 1 июня 2026) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы такие показатели как средний размер кредита, доля просрочки.

Количество ипотечных кредитов за год на 1 тысячу человек в Калининградской области составило 16,2, а средний размер кредита — 4,15 млн рублей. Доля просроченной задолженности — 0,91%.

Тува, Ямало-Ненецкий округ и Якутия стали лидерами за последний год по развитию ипотечного кредитования, замыкают список Ингушетия, Дагестан и Чечня.

В первые пять месяцев 2026 года количество выданных ипотечных кредитов в России составило более 389 тысяч, что на 43% больше, чем в начале 2025 года.

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