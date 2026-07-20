Автоэксперт Кадаков оценил рыночные перспективы моделей Volga

«В идеале, суммарно три модели могут продаваться в количестве до 100 тысяч штук в год — при адекватных ценах. Мощность легкового производства в Нижнем — 110 тысяч машин. И если загрузить его полностью, инвестиции в глубокую локализацию отобьются, машины станут по-настоящему российскими и не будут дорожать так стремительно, как импорт. Главное, чтобы было кому всё это продавать», — резюмировал эксперт.