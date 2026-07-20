Автоэксперт Кадаков оценил рыночные перспективы моделей Volga

Месяц назад стартовали продажи автомобилей Volga. Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», высказал своё мнение о перспективах этой новой марки на российском рынке, передаёт «Российская газета».
Для понимания ценовой политики, седан C50 предлагается по цене от 2 899 000 рублей, кроссовер K40 — от 2 749 000 рублей, а флагманский кроссовер K50 — от 4 199 000 рублей.
Кадаков предполагает, что седан С50 займёт относительно небольшую долю в общем ассортименте Volga, составляя примерно 6−8% от всех продаж. Он также отмечает, что стоимость этой модели может показаться высокой, хотя она и уступает конкуренту Geely Preface.
По мнению эксперта, кроссовер K40 может занять около 15−20% рынка, а его более крупный собрат K50 — порядка 75−80%.
Кадаков добавляет, что при разумных ценах все три модели имеют потенциал для продаж в объёме до 100 тысяч единиц в год.
«В идеале, суммарно три модели могут продаваться в количестве до 100 тысяч штук в год — при адекватных ценах. Мощность легкового производства в Нижнем — 110 тысяч машин. И если загрузить его полностью, инвестиции в глубокую локализацию отобьются, машины станут по-настоящему российскими и не будут дорожать так стремительно, как импорт. Главное, чтобы было кому всё это продавать», — резюмировал эксперт.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что россияне скупили почти все седаны Volga C50 спустя 10 дней после старта продаж. На данный момент модельный ряд бренда представлен в 59 официальных дилерских центрах, расположенных более чем в 20 городах страны.