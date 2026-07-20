Основатель ФК «Чайка» стал гендиректором ФК «Ростов»

Андрей Чайка — уроженец Ростовской области, выпускник Ростовского государственного университета по специальности «Менеджмент», кандидат экономических наук. В прошлом он выступал за юношеские команды ЦСКА и юношескую сборную России. С 1997 года Андрей Чайка являлся основателем и президентом ФК «Чайка», а также создал Академию футбола им. И. П. Чайки.