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Молодежь Оренбуржья поучаствовала в проекте «Институт карьерных менеджеров»

Для учащихся региональных колледжей с начала года провели свыше 730 профориентационных мероприятий.

Более 15 тысяч учащихся колледжей на территории Оренбургской области с начала 2026 года стали участниками проекта «Институт карьерных менеджеров», сообщили в администрации Саракташского района. Реализация подобных инициатив отвечает задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Институт карьерных менеджеров» действует на базе 15 колледжей и техникумов региона. За время реализации данного проекта было проведено почти 2 тысячи карьерных мероприятий. Более тысячи студентов уже смогли найти работу, совмещая ее с обучением.

С начала текущего года для участников проекта организовали свыше 730 профориентационных мероприятий. Учащиеся региональных колледжей посещали тренинги, мастер-классы, деловые встречи с работодателями и практические занятия по развитию востребованных навыков.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.