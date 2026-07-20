В Назаровском округе Красноярского края начали работать бригады врачей

«Наша задача — сделать качественную медицину доступной для тех, кому сложнее всего добираться до больницы: для пожилых и маломобильных граждан. Когда человеку не нужно преодолевать десятки километров, чтобы попасть к узкому специалисту, — это и есть настоящая социальная медицина. Уверен, такой подход станет надежной опорой для сельских жителей», — поделился и. о. главного врача Назаровской центральной районной больницы Виталий Каминский.