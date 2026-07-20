В Назаровском округе Красноярского края начали работать бригады врачей

Мобильные медицинские бригады начали работать в Назаровском муниципальном округе Красноярского края в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Первый выезд мобильной бригады врачей из окружного центра состоялся в Подсосенскую врачебную амбулаторию. В состав группы вошли кардиолог, эндокринолог и невролог. За первый день врачи приняли 43 человека, включая экстренных пациентов, обратившихся за помощью непосредственно в день визита. Сотрудники амбулатории заранее провели подворовые обходы, проинформировали местных жителей и сформировали списки пациентов на основе медицинских карт.
«Наша задача — сделать качественную медицину доступной для тех, кому сложнее всего добираться до больницы: для пожилых и маломобильных граждан. Когда человеку не нужно преодолевать десятки километров, чтобы попасть к узкому специалисту, — это и есть настоящая социальная медицина. Уверен, такой подход станет надежной опорой для сельских жителей», — поделился и. о. главного врача Назаровской центральной районной больницы Виталий Каминский.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.