Чемпионат мира‑2026: топ‑10 — от рекорда по голам до сенсаций и скандалов

Победу в чемпионате одержала сборная Испании, которая во второй раз в своей истории выиграла титул, обыграв Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Бронзовые награды достались сборной Англии, победившей Францию 6:4 в матче за третье место.
Лучшим игроком турнира был признан испанский полузащитник Родри, который получил главный индивидуальный приз «Золотой мяч». Обладателем «Золотой бутсы» стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший 10 мячей и сделавший 4 результативные передачи. Второе место в гонке бомбардиров занял капитан Аргентины Лионель Месси с девятью голами.
Чемпионат запомнился рекордами по числу матчей и голов, неожиданными сенсациями, технологическими инновациями в судействе и чередой ярких спортивных и внеигровых историй. Предлагаем топ-10 основных моментов и событий турнира:
Победа сборной Испании.
Чемпионы мира одержали семь побед в восьми матчах, не сумев обыграть только Кабо-Верде в первой игре. Сборная Испании пропустила только один гол по ходу турнира, что стало абсолютным рекордом за всю историю турнира.
2. Камбэки сборной Аргентины.
Серебряные призеры чемпионата обыграли сборную Египта 3:2 в ⅛ финала, проигрывая сопернику 0:2 к 79-й минуте матча. Такого ранее никогда не случалось на чемпионатах мира. Также аргентинцами в полуфинале в основное время была обыграна сборная Англии 2:1, которая с минимальным преимуществом вела в счете к 85-й минуте игры.
3. Рекорд по количеству матчей и голов.
Расширение формата до 48 команд привело к рекордным цифрам: на турнире состоялось 104 матча и было забито 308 голов.
4. Золотая бутса — победа Килиана Мбаппе.
Килиан Мбаппе провел феноменальный турнир, забив десять мячей и, обойдя Лионеля Месси, завоевал «Золотую бутсу». В общей сложности на счету капитана французской сборной 22 гола в 22 матчах на всех чемпионатах мира, что стало новым рекордом.
5. Прорыв Африки — выход в плей‑офф 9 из 10 команд.
Африканские сборные показали рекордный прогресс: девять из десяти команд вышли в плей-офф из своих групп за исключением команды Туниса.
6. Сборная Кабо-Верде — главная сенсация турнира.
Дебютант чемпионата мира на групповой стадии турнира не проиграл будущим чемпионам — испанцам, сыграв вничью 0:0, а в плей-офф уступил финалистам — аргентинцам только в дополнительное время.
6. Неудачи фаворитов: Германия, Бразилия, Португалия, Уругвай.
Три первые сборные высоко котировались перед стартом турнира, но не оправдали ожидания болельщиков. Германия сенсационно вылетела в 1/16, проиграв по пенальти Парагваю. Бразилия не прошла дальше ⅛, уступив Норвегии 1:2. Португалия не смогла стать первой в своей группе и попала в ⅛ финала плей-офф на будущих чемпионов мира испанцев, потерпев от них поражение 0:1. Сборная Уругвая, постоянный участник плей-офф, вообще не смогла выйти из группы, набрав только два очка в трех матчах.
7. Нововведения в правила.
Турнир запомнился рядом новшеств:
Трехминутные паузы на водопой фактически разделили основное время матча на четыре игровых отрезка. VAR стал инструментом для исправления очевидных ошибок — например, отмены карточек, показанных не тому игроку. Начало действовать так называемое правило Винисиуса. За прикрытие рукой рта при обращению к игроку другой команды следует удаление. Для ускорения игры было ограничено время на введение мяча из аута, а вызов медицинской бригады на поле приводил к одноминутному ожиданию пострадавшим разрешения на возвращение в игру.
8. Сверхрезультативный матч за третье место.
В матче между сборными Англии и Франции, завершившимся со счетом 6:4, было забито 10 мячей. Еще никогда ранее игра за медали не была столь результативной.
9. Отмена дисквалификации после звонка в ФИФА.
После звонка президента США Трампа главе ФИФА Инфантино была отменена дисквалификация игрока американской команды Фоларина Балогана, который в предыдущей игре получил красную карточку, — ее заменили на условную. Решение не имеет аналогов в истории футбола. Впрочем, хозяевам турнира это не помогло — они уступили сборной Бельгии в ⅛ финала.
10. Расистский скандал.
Встреча между сборными Франции и Парагвая в ⅛ финала была отмечена грубой игрой парагвайцев, По окончании встречи капитан французской сборной Мбаппе отказался пожать руку вратарю сборной Парагвая Орландо Хилю. Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья набросилась на Мбаппе, назвав его дикарем и камерунцем из бывшей колонии, который притворяется французом, и также заявила, что он сосал кокосы и учился жизни у шимпанзе. В ФИФА осудили высказывания сенатора, но о каких-то санкциях в ее отношении пока не известно.