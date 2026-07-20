Чемпионат мира‑2026: топ‑10 — от рекорда по голам до сенсаций и скандалов

Трехминутные паузы на водопой фактически разделили основное время матча на четыре игровых отрезка. VAR стал инструментом для исправления очевидных ошибок — например, отмены карточек, показанных не тому игроку. Начало действовать так называемое правило Винисиуса. За прикрытие рукой рта при обращению к игроку другой команды следует удаление. Для ускорения игры было ограничено время на введение мяча из аута, а вызов медицинской бригады на поле приводил к одноминутному ожиданию пострадавшим разрешения на возвращение в игру.