Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань

Предстоятеля Русской церкви торжественно встретили в казанском аэропорту Раис Татарстана Рустам Минниханов и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Завтра в Казанском Богородицком монастыре состоится праздничная Божественная литургия. Предварит ее традиционный крестный ход, который начнется в 7.30 утра у стен Благовещенского собора Казанского Кремля. Завершится молитвенное шествие у места явления святыни — в Богородицком монастыре.
В 10:00 здесь будет совершен Великий чин освящения храма Николы Тульского, воссоздание которого завершилось в этом году. Никольская церковь имеет большое историческое значение — именно она первой приняла явленную в 1579 году Казанскую икону Божией Матери.
В советское время храм переоборудовали в табачную фабрику — до наших дней сохранились только стены. За два года удалось полностью восстановить святыню. В прошлом году реставрирующийся храм посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Вечером, в 18.00, в казанском парке «Елмай» состоится концерт в честь праздника с участием певицы Вики Цыгановой, группы «Покров» из Москвы и ансамбля русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой. Вход на концерт свободный.