Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Казань

Сегодня, в преддверии празднования Дня явления Казанской иконы Божией Матери, в Казань прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Источник: Татарстанская митрополия

Предстоятеля Русской церкви торжественно встретили в казанском аэропорту Раис Татарстана Рустам Минниханов и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Завтра в Казанском Богородицком монастыре состоится праздничная Божественная литургия. Предварит ее традиционный крестный ход, который начнется в 7.30 утра у стен Благовещенского собора Казанского Кремля. Завершится молитвенное шествие у места явления святыни — в Богородицком монастыре.

В 10:00 здесь будет совершен Великий чин освящения храма Николы Тульского, воссоздание которого завершилось в этом году. Никольская церковь имеет большое историческое значение — именно она первой приняла явленную в 1579 году Казанскую икону Божией Матери.

В советское время храм переоборудовали в табачную фабрику — до наших дней сохранились только стены. За два года удалось полностью восстановить святыню. В прошлом году реставрирующийся храм посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вечером, в 18.00, в казанском парке «Елмай» состоится концерт в честь праздника с участием певицы Вики Цыгановой, группы «Покров» из Москвы и ансамбля русской песни под руководством Элеоноры Калашниковой. Вход на концерт свободный.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше