В Омске 26 июля пройдёт крестный ход

Приложиться к иконе в Успенском соборе можно будет вечером 24 июля, в течение всего дня 25 июля и утром 26 июля. После крестного хода образ перенесут в Свято-Никольский Казачий собор, где он останется до 27 июля. После завершения литургии, ориентировочно в 11:00, святыню отправят обратно в монастырь.