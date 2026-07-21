В Омске 26 июля пройдёт крестный ход

В Омске 26 июля состоятся крестный ход и народные гулянья, посвящённые Дню Крещения Руси. Шествие начнётся в 10:00 после Божественной литургии у кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы и завершится возле Свято-Никольского Казачьего собора. Об этом объявили на пресс-конференции в омском Доме журналистов.
В праздновании примут участие архиереи и духовенство Омской митрополии, представители органов власти, жители Омска и муниципальных районов. Маршрут крестного хода останется прежним: верующие пройдут от Успенского кафедрального собора до Свято-Никольского Казачьего собора.
После шествия в Театральном сквере развернутся народные гулянья. Для гостей подготовят около 15 тематических площадок, среди которых ярмарка мастеров, выставка «Со-радование», спортивная зона, творческие мастер-классы, информационные стенды и арт-объекты. Также на площади будет работать полевая кухня.
Главной святыней праздника станет Абалакская икона Божией Матери «Знамение». Её доставят из Абалакского монастыря Тобольско-Тюменской епархии в Успенский собор 24 июля к всенощному бдению, которое начнётся в 17:00.
Приложиться к иконе в Успенском соборе можно будет вечером 24 июля, в течение всего дня 25 июля и утром 26 июля. После крестного хода образ перенесут в Свято-Никольский Казачий собор, где он останется до 27 июля. После завершения литургии, ориентировочно в 11:00, святыню отправят обратно в монастырь.
В храмах Омской епархии уже распространяют памятки с правилами поведения и мерами предосторожности во время шествия. В них также размещена карта праздничных площадок.