Лабораторный корпус Курского ГАУ отремонтирует воронежская компания за 57 млн

Площадь ремонтируемого одноэтажного здания 1983 года постройки составляет 1,7 тыс. кв. м. В рамках его капитального ремонта подрядчику предстоит отремонтировать фасад и кровлю, заменить оконные и дверные блоки, обустроить крыльцо и установить уличное освещение. Финансирование предусмотрено за счет субсидии из федерального бюджета. Завершить все работы необходимо до 29 ноября. Гарантийный срок на объект составляет пять лет.