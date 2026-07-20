В кузбасской Юрге Движение первых организовало пикник для семей города

Активисты отделения Движения первых в кузбасской Юрге провели «Семейный пикник». Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
Пикник прошел в парке им. А. С. Пушкина. На мероприятии активисты территориального общественного самоуправления «Мирный» провели творческий мастер‑класс по оригами. Затем участников пикника ждал квест: взрослые и дети проходили локации, разгадывали загадки, метали ядра и демонстрировали командный дух в перетягивании каната. Кульминационным моментом праздника стало открытие сундука с сокровищами, внутри которого были сладкие угощения к чаю.
«Такие мероприятия дают возможность провести время с семьей, найти новых друзей и почувствовать себя частью большой дружной команды», — отметила представитель отделения Движения первых в Юрге Олеся Афанасьева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.