В кузбасской Юрге Движение первых организовало пикник для семей города

Пикник прошел в парке им. А. С. Пушкина. На мероприятии активисты территориального общественного самоуправления «Мирный» провели творческий мастер‑класс по оригами. Затем участников пикника ждал квест: взрослые и дети проходили локации, разгадывали загадки, метали ядра и демонстрировали командный дух в перетягивании каната. Кульминационным моментом праздника стало открытие сундука с сокровищами, внутри которого были сладкие угощения к чаю.