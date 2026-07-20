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В Подмосковье родились дети с редкими именами Мерседес и Залотой

В Подмосковье родились дети с редкими именами Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Дети с редкими именами Мерседес, Наоми, Залотой и Евсевий родились в Подмосковье с начала года, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«С начала года в Подмосковье зарегистрировано рождение более 51,5% мальчиков. Среди новорожденных мужского пола лидируют имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Девочек рождается меньше, но их имена не менее разнообразны: в топе — классические и древнерусские варианты, а также редкие и современные, например, Мерседес, Александрита и Наоми», — сказал Кирюхин, слова которого приводятся пресс-службой минсоцразвития региона.

В ведомстве уточнили, что среди мужских имен встречаются и редкие, такие как Залотой, Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Родители же девочек чаще обращаются к древнерусским традициям — Матрена, Февронья, Агафья, Берегиня.