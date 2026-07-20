В городском округе Октябрьск Самарской области провели субботник

Жители городского округа Октябрьск в Самарской области приняли участие в экологическом субботнике, который прошел на территории поселка Первомайского. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципалитета.
Участники субботника провели уборку в районе бывшего карьера Первомайского асфальтового завода. За несколько часов они собрали и вывезли 27 мешков мусора. Среди собранного мусора преобладали пластиковые бутылки, стеклянная тара, а также крупногабаритные отходы.
Территория, прилегающая к водоему, преобразилась: были очищены береговая линия, прибрежная зона и прилегающие массивы. Теперь пространство стало безопаснее и уютнее для семейного отдыха, рыбалки и прогулок на природе.
«Район бывшего карьера Первомайского асфальтового завода долгие годы был одним из самых популярных мест отдыха жителей… Однако в последние годы территория стала нуждаться в очистке от накопившегося мусора. Инициатива по проведению субботника получила широкую поддержку среди местных жителей и предприятий. Отрадно видеть, как много людей, неравнодушных к судьбе нашего города, откликнулись на призыв выйти на экосубботник», — отметил представитель организаторов мероприятия.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.