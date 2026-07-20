В городском округе Октябрьск Самарской области провели субботник

«Район бывшего карьера Первомайского асфальтового завода долгие годы был одним из самых популярных мест отдыха жителей… Однако в последние годы территория стала нуждаться в очистке от накопившегося мусора. Инициатива по проведению субботника получила широкую поддержку среди местных жителей и предприятий. Отрадно видеть, как много людей, неравнодушных к судьбе нашего города, откликнулись на призыв выйти на экосубботник», — отметил представитель организаторов мероприятия.