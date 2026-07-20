В Челябинске провели забег «Мой бизнес. Спринт»

Участниками события стали предприниматели, самозанятые и активные жители города. Для них был организован забег. Желающие смогли испытать свои силы на дистанции 4,5 км. Также для участников провели лекции на темы бизнеса, управления, спорта, здоровья, эффективности и семейных ценностей. Кроме того, на месте работал маркет. Там компании и локальные проекты представили свои товары, услуги и идеи. А для детей была подготовлена развлекательная программа.