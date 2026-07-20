Глава Дзержинска Клинков оценил подготовку города к отопительному сезону

Глава Дзержинска Михаил Клинков оценил подготовку городского округа к отопительному сезону. Об этом он написал в социальных сетях.
Чиновник проверил ход работ в котельной № 15 в переулке Западном, а также в котельных № 53 и № 54 на улице Патоличева. На первом объекте организован капремонт дымоотводящей системы и трех теплообменников, также выполняется замена четырех котловых насосов.
В котельной № 53 ремонтируют тепловую сеть. Работы в котельной № 54 завершены на 95% — скоро объект будет полностью готов к подаче тепла.
По словам гендиректора ООО «Нижегородтеплогаз» Алексея Кузнецова, гидравлические испытания прошли во всех 43 котельных. Выявлено 53 дефекта, 40 из которых уже устранили. Запланировано строительство нового участка тепловой сети для теплоснабжения дома № 33 по проспекту Дзержинского.
Напомним, ГЖИ помогла нижегородцам вернуть более 500 000 рублей переплаты по ЖКУ.