Остановку автобуса № 92 решили перенести в Нижнем Новгороде

Теперь конечной точкой маршрута станет улица Яблоневая — остановка разместится возле дома № 1. В дальнейшем, после того как в районе завершат реконструкцию дороги, трассу движения автобуса продлят: она будет доходить до дома № 1, корпус 1, на улице Деловой. Цель корректировок — сделать более удобной пешеходную доступность для жителей близлежащих домов и работников объектов промышленной зоны.