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Остановку автобуса № 92 решили перенести в Нижнем Новгороде

Цель корректировок — сделать более удобной пешеходную доступность для жителей близлежащих домов и работников объектов промышленной зоны.

В Нижнем Новгороде с 27 июля изменится конечная остановка автобуса № 92. Данные предоставила пресс‑служба ЦРТС.

Теперь конечной точкой маршрута станет улица Яблоневая — остановка разместится возле дома № 1. В дальнейшем, после того как в районе завершат реконструкцию дороги, трассу движения автобуса продлят: она будет доходить до дома № 1, корпус 1, на улице Деловой. Цель корректировок — сделать более удобной пешеходную доступность для жителей близлежащих домов и работников объектов промышленной зоны.

Ранее дополнительные автобусы решили запустить в Городце из-за всероссийского фестиваля.