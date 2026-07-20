Составлен рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026

Высшие результаты выпускники региона показали по русскому языку, профильной математике, химии, физике, истории, литературе, обществознанию и информатике. Стобалльники есть не только в Волгограде, но и в Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске, Фролово, а также в Жирновском, Палласовском, Еланском, Алексеевском и Камышинском районах.