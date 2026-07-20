Праздник спорта ЛУКОЙЛа за полярным кругом

Корпоративная эстафета носила название «Рождение энергии» и была посвящена 35-летию ЛУКОЙЛа. Неудивительно, что между 13 командами на дистанции в 35 км развернулась жаркая борьба — азарт и спортсменов, и болельщиков просто зашкаливал, ведь оказаться среди призеров эстафеты, посвященной важной корпоративной дате, почетно и радостно вдвойне! Участники каждого этапа отдавали все свои силы и энергию, чтобы стать лидером этапа и привести свою команду к победе. Результатом слаженной работы и личной целеустремленности участников команды ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» стало второе место в корпоративной эстафете. Наши атлеты преодолели 35 км за 2 часа 24 минуты 42 секунды, уступив лишь бегунам из мурманского клуба «Динамо». Великолепный результат для любителей бега, совмещающих спортивное увлечение с основной работой!