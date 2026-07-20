В Москве одновременно реставрируют более 300 памятников архитектуры

В числе объектов, где специалисты выполняют исследования и восстановительные работы, — городская усадьба Лопухиных — Станицкой на Пречистенке, в которой расположен Государственный музей Льва Толстого. Продолжается и подготовка к реставрации здания бывшей кухни-столовой Московского училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице.