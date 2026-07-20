В Москве одновременно реставрируют более 300 памятников архитектуры

В столице продолжается масштабная программа по сохранению исторического наследия. Сейчас реставрационные работы одновременно ведутся более чем на 300 памятниках архитектуры и объектах культурного наследия.
В числе объектов, где специалисты выполняют исследования и восстановительные работы, — городская усадьба Лопухиных — Станицкой на Пречистенке, в которой расположен Государственный музей Льва Толстого. Продолжается и подготовка к реставрации здания бывшей кухни-столовой Московского училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице.
Работы также идут на других знаковых объектах столицы, включая Центральный Московский ипподром, Политехнический музей, усадьбу Останкино, Центральный телеграф и исторические павильоны ВДНХ. Для каждого объекта разрабатываются индивидуальные проекты, предусматривающие сохранение исторического облика и восстановление утраченных архитектурных элементов.
Одновременно специалисты проводят научные исследования и готовят проектную документацию для новых объектов культурного наследия. Реализация программы позволит не только сохранить памятники архитектуры, но и адаптировать многие исторические здания к современному использованию без утраты их культурной ценности.