Тобольские школьники узнали о профессии ветеринара

Воспитанники Тобольского дома детского творчества посетили с экскурсией ветеринарную клинику «ЮниВет», сообщили в центре занятости населения Тюменской области. Профориентация подрастающего поколения — одна из задач национального проекта «Кадры».
Во время экскурсии дети увидели операционный стол, разобрались, как работают УЗИ-аппарат, микроскоп и биохимический анализатор. Также школьники узнали реальные истории спасения питомцев. По итогам экскурсии был сделан вывод, что для работы ветеринаром нужны знания анатомии, стрессоустойчивость и ответственность.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.