В Петербурге провели уборку берега и акватории реки Ижоры

Мероприятие по уборке берега и акватории реки Ижоры состоялось 10 июля в Колпинском районе Санкт-Петербурга в ходе Всероссийской акции «Вода России» по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.
К субботнику присоединились команда учреждения «Экострой», участники трудовых отрядов Колпинского района и местные жители. В результате вдоль береговой линии они собрали около 30 мешков с мусором. Кроме того, на весельных лодках участники акции очистили поверхность воды.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.