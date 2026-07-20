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В Петербурге провели уборку берега и акватории реки Ижоры

Было собрано около 30 мешков с мусором.

Мероприятие по уборке берега и акватории реки Ижоры состоялось 10 июля в Колпинском районе Санкт-Петербурга в ходе Всероссийской акции «Вода России» по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города.

К субботнику присоединились команда учреждения «Экострой», участники трудовых отрядов Колпинского района и местные жители. В результате вдоль береговой линии они собрали около 30 мешков с мусором. Кроме того, на весельных лодках участники акции очистили поверхность воды.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.