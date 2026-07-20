В поселке Вавиловец Челябинской области состоится ярмарка для фермеров

Уточним, что ярмарка состоится на базе экспериментальных полей Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. Предпринимателям предоставляется торговое место. Участие в выставке бесплатное. При этом необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Участники мероприятия смогут представить свою продукцию широкой аудитории, найти новых клиентов и партнеров, заявить о своем бренде, присоединиться к деловой программе.