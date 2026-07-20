В поселке Вавиловец Челябинской области состоится ярмарка для фермеров

Ярмарка для фермеров состоится 31 июля в поселке Вавиловец в Челябинской области, сообщили в министерстве экономического развития региона. Проведение таких мероприятий соответствует целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Уточним, что ярмарка состоится на базе экспериментальных полей Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. Предпринимателям предоставляется торговое место. Участие в выставке бесплатное. При этом необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке. Участники мероприятия смогут представить свою продукцию широкой аудитории, найти новых клиентов и партнеров, заявить о своем бренде, присоединиться к деловой программе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.