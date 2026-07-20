Генеральный директор ФК «Ростов» Андрей Чайка. Досье

О том, что бизнесмен стал новым генеральным директором ФК, сообщается на сайте ростовской команды.
Совет директоров футбольного клуба «Ростов» назначил Андрея Чайку на должность руководителя клуба. Об этом сообщается на сайте команды.
Ранее эту должность занимал Игорь Гончаров. По имеющейся информации, он продолжит работу в структуре клуба. Что известно о новом руководителе ФК, выяснил rostov.aif.ru.
Завершил карьеру футболиста.
Андрей Иванович Чайка родился 4 сентября 1976 года в селе Песчанокопское Ростовской области. В 2000 году он получил диплом Ростовского государственного университета по направлению «Менеджмент», а в дальнейшем защитил диссертацию, получив учёную степень кандидата экономических наук. В юношеском возрасте он выступал за молодёжные составы ЦСКА и юношескую сборную России. Свою карьеру футболиста ему пришлось завершить досрочно из-за травмы крестообразных связок. По его собственному признанию, на это решение также повлияла беременность супруги. В 1997 году он основал и стал президентом ФК «Чайка» (Песчанокопское). Под его руководством команда прошла путь от региональных соревнований до профессиональных лиг (ПФЛ, ФНЛ-2 и ФНЛ). Кроме того, он учредил «Академию футбола им. И. П. Чайка», которой присвоен статус академии высшей категории.
Параллельно с футболом, в 2001 году, он основал компанию «Чайка» (впоследствии известную как ACG), которая выросла в одного из дистрибьюторов масел Shell.
Приоритеты развития клуба.
В 2018 году Чайка был избран в донской парламент. Там до 2023 года он состоял в двух комитетах: по взаимодействию с общественными объединениями, молодёжной политике, физкультуре и спорту, а также по промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям.
Он носит звание почётного гражданина Песчанокопского района и удостоен знака губернатора Ростовской области «Во славу Донского спорта».
Примечательно, что ещё в 2015 году он разрабатывал план развития для ФК «Ростов», однако тогда его кандидатура не получила одобрения руководства клуба. В пресс-службе жёлто-синей футбольной команды обозначили ключевые приоритеты нового руководителя: формирование долгосрочной стратегии развития, оптимизация управленческой структуры клуба, модернизация системы подготовки резерва в детско-юношеской академии, укрепление коммерческого направления и повышение спортивной конкурентоспособности основной команды.
Полная программа развития ФК «Ростов» будет вынесена на рассмотрение Совета директоров осенью 2026 года.
При этом Игорь Гончаров, руководивший клубом в предыдущем сезоне, продолжит свою работу в структуре АО ФК «Ростов».