Генеральный директор ФК «Ростов» Андрей Чайка. Досье

Андрей Иванович Чайка родился 4 сентября 1976 года в селе Песчанокопское Ростовской области. В 2000 году он получил диплом Ростовского государственного университета по направлению «Менеджмент», а в дальнейшем защитил диссертацию, получив учёную степень кандидата экономических наук. В юношеском возрасте он выступал за молодёжные составы ЦСКА и юношескую сборную России. Свою карьеру футболиста ему пришлось завершить досрочно из-за травмы крестообразных связок. По его собственному признанию, на это решение также повлияла беременность супруги. В 1997 году он основал и стал президентом ФК «Чайка» (Песчанокопское). Под его руководством команда прошла путь от региональных соревнований до профессиональных лиг (ПФЛ, ФНЛ-2 и ФНЛ). Кроме того, он учредил «Академию футбола им. И. П. Чайка», которой присвоен статус академии высшей категории.