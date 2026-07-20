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За неделю в Крыму уничтожили 16 боеприпасов

В Крыму уничтожили 16 боеприпасов времен Великой Отечественной войны за неделю.

Источник: МЧС РФ

За период с 13 июля по 19 июля в Крыму уничтожили 16 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

За неделю в Крыму потушили 26 техногенных пожаров, 37 возгораний сухой растительности, а также четыре лесных пожара.

«Добровольные пожарные команды привлекались на тушение 7 пожаров», — рассказали в министерстве.

Сотрудники чрезвычайного ведомства отреагировали на 10 ДТП. Спасатели оказали помощь 11 людям.

В горно-лесной местности зарегистрировали одно происшествие. Был спасен один человек. Кроме того, в Крыму ликвидировали 16 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

«На водных объектах зарегистрировано 2 происшествия», — говорится в сообщении.

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