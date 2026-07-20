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Лайнер вместимостью до 2500 пассажиров планируют запустить из Петербурга после достройки порта в Пионерском

По словам губернатора, время в пути до Калининградской области займёт 24−30 часов.

Пассажирский лайнер на 1500−2500 мест планируют запустить из Санкт-Петербурга в Калининградскую область после завершения строительства порта в Пионерском. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».

Глава региона отметил, что лайнер для перевозки пассажиров хотели запустить уже 2026 году. Однако в Пионерском до сих пор не достроили и не ввели в эксплуатацию терминал.

Рассматривается проект с постановкой лайнера вместимостью от 1500 до 2500 человек. Бизнес посчитал — получается выгодно. Это будет сообщение от Санкт-Петербурга до Калининграда. Машина ставится на паром, человек за 24−30 часов, то есть с одной ночёвкой на лайнере, прибывает в Калининград. На лайнере будет вся инфраструктура. Сроки пока сказать не могу, всё зависит от завершения строительства терминала в Пионерском. Им сейчас занимается Минтранс, — сказал Беспрозванных.

Отметим, что власти неоднократно говорили о планах запустить пассажирское судно между Санкт-Петербургом и Калининградом. В 2022 году на маршруте хотели использовать паром «Принцесса Анастасия», однако от идеи отказались.

В 2025 году сообщили, что из Санкт-Петербурга могут запустить в Калининградскую область судно на 1600 человек. Власти отмечали, что это комфортабельный грузопассажирский паром. В проекте были заинтересованы «серьёзные инвесторы».

По контракту строительство портовой инфраструктуры в Пионерском планируют закончить в начале 2027 года. Сроки не раз переносили. Возведение пассажирского терминала планируется закончить в декабре 2027-го.

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