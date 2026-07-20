Лайнер вместимостью до 2500 пассажиров планируют запустить из Петербурга после достройки порта в Пионерском

Рассматривается проект с постановкой лайнера вместимостью от 1500 до 2500 человек. Бизнес посчитал — получается выгодно. Это будет сообщение от Санкт-Петербурга до Калининграда. Машина ставится на паром, человек за 24−30 часов, то есть с одной ночёвкой на лайнере, прибывает в Калининград. На лайнере будет вся инфраструктура. Сроки пока сказать не могу, всё зависит от завершения строительства терминала в Пионерском. Им сейчас занимается Минтранс, — сказал Беспрозванных.