В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для ремонта улицы Вавилова за 152 млн рублей

Контрактом предусмотрены гарантийные сроки на конструктивные элементы дороги. Нижний слой дорожного покрытия должен получить гарантию на пять лет, однако не менее срока, установленного для верхнего слоя из асфальтобетона. Гарантия на верхний слой покрытия и слои износа из асфальтобетона установлена с учетом прогнозируемой интенсивности движения — от 10 тыс. до 20 тыс. автомобилей в сутки на полосу — и составит четыре года. Тротуарное покрытие будет гарантировано на три года, бордюрные камни и дорожные люки — на два года.