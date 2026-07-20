На 60-м году жизни умер Вячеслав Пушкарев, настоятель храма в Хомутово

Умер Вячеслав Пушкарев, настоятель храма в Хомутово. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутской Епархии, его жизнь трагически оборвалась 20 июля 2026 года в автомобильной аварии.
Вячеслав Пушкарев родился в Братске, вырос в семье строителя-дорожника. В юности учился в Херсонском мореходном училище, служил в армии в Тбилиси, окончил исторический факультет и работал учителем школы № 10 в Усть-Илимске, а также выпускающим редактором на городском телеканале. В 1995 году его рукоположили во диакона, в том же году — во священника. С 1997 года он возглавил Свято-Троицкий приход в Хомутово. Храм, который к тому моменту находился в аварийном состоянии, был полностью восстановлен под его руководством.
За годы служения приход значительно вырос, около 40 его прихожан сами стали священнослужителями. Отец Вячеслав окончил Тобольскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, преподавал на отделении религиоведения и политологии Иркутского государственного университета. Он также вел активную миссионерскую деятельность — результатом его работы стал переход целой протестантской общины в православие.
У погибшего остались жена и семеро детей. Супруги прожили вместе более 25 лет. За свою работу протоиерей Вячеслав Пушкарев был награжден орденами Сергия Радонежского II и III степени, а также рядом других церковных и государственных наград.
Коллектив Комсомольской правды выражает искренние соболезнования родным и близким.