На 60-м году жизни умер Вячеслав Пушкарев, настоятель храма в Хомутово

Вячеслав Пушкарев родился в Братске, вырос в семье строителя-дорожника. В юности учился в Херсонском мореходном училище, служил в армии в Тбилиси, окончил исторический факультет и работал учителем школы № 10 в Усть-Илимске, а также выпускающим редактором на городском телеканале. В 1995 году его рукоположили во диакона, в том же году — во священника. С 1997 года он возглавил Свято-Троицкий приход в Хомутово. Храм, который к тому моменту находился в аварийном состоянии, был полностью восстановлен под его руководством.