Движение транспорта по улице Даргомыжского в Нижнем Новгороде ограничено

Движение транспорта по улице Даргомыжского в районе дома № 11 в Нижнем Новгороде закрыто из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения.
Объехать зону проведения работ можно прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Возобновят движение на данном участке после окончания работ (предварительно — в субботу, 25 июля).
Напомним, что с 4 августа на участках улицы Республиканской введут ограничения остановки и стоянки транспорта.