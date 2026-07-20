Волгоградская область отправила четыре бронеавтомобиля в зону СВО

Машина имеет капсульную основу, что позволяет преодолевать минные поля, даже в сложных ситуациях сохранять личный состав. Автомобиль российского производства легок в управлении даже в условиях пересеченной местности. Техника приобретена на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.