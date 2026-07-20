Воронежская прокуратура добилась взыскания с теневых банкиров почти 70 миллионов

Ответчиками по иску ведомства стали восемь человек — Сергей Восков, Евгений Грибачев, Сергей Гуз, Ирина Олишевская, Александр Пестерев, Кирилл Пусев, Роман Рудык и Александр Щербинин. Все они были фигурантами уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Оно рассматривалось в Коминтерновском райсуде почти пять лет. В конце прошлого года судья Юлия Воищева приняла решение о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности. Кстати, именно это дело затормозило ее переход в облсуд: рекомендацию на назначение в вышестоящую инстанцию судья получила еще осенью 2024 года.