Алексей Васильев утвержден главой Ковернинского округа

Как писал «Ъ-Приволжье», Олег Шмелев покинул должность главы МСУ через три месяца после переизбрания. Он руководил округом 12 лет. В 2025 году Ковернинский округ стал одним из двух муниципалитетов Нижегородской области, получивших «тройку» за исполнение нацпроектов.