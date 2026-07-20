Россельхознадзор выдал предписание за зарастание 33,5 га в Воскресенском округе

По результатам мониторинга выявлено, что на территории площадью более 33,5 га растут деревья (берёза, сосна) и кустарник (ива высотой свыше 1,5 м), а также сорная растительность (осоты, пижма, полынь). Установлено, что земля не введена в сельскохозяйственный оборот и не используется для ведения хозяйственной деятельности: признаков обработки почвы или иной деятельности, связанной с сельским хозяйством, не зафиксировано.