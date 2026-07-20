Россельхознадзор выдал предписание за зарастание 33,5 га в Воскресенском округе

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия выдало предписание собственнику сельхозземли Савчуку А. В. из‑за зарастания участка в Воскресенском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам мониторинга выявлено, что на территории площадью более 33,5 га растут деревья (берёза, сосна) и кустарник (ива высотой свыше 1,5 м), а также сорная растительность (осоты, пижма, полынь). Установлено, что земля не введена в сельскохозяйственный оборот и не используется для ведения хозяйственной деятельности: признаков обработки почвы или иной деятельности, связанной с сельским хозяйством, не зафиксировано.
Собственнику предписано до 7 июня 2027 года провести культуртехническую мелиорацию участка в соответствии с проектом и привести использование земли в соответствие с её категорией и видом разрешённого использования, установленными земельным законодательством РФ. В документе подчёркивается необходимость восстановления надлежащего состояния участка и недопущения дальнейшего зарастания, которое нарушает требования государственного земельного надзора.
Ранее сообщалось, что заражение почвы энтерококками и колиформными бактериями выявили в Чкаловском округе.