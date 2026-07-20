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На Дону задержали подозреваемых в махинациях на 1 млрд рублей

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Правоохранители задержали участников организованной группы, причастной к незаконным банковским операциям. Об этом рассказали в пресс‑службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным полиции и УФСБ, преступная схема действовала с 2020 по 2026 год. Сообщники выступали в роли нелегальных посредников при обналичивании денег: они создавали поддельные платёжные поручения, используя реквизиты фиктивных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как уточнили в донском главке полиции, за шесть лет через незаконную схему прошло порядка 1 млрд рублей.