На Дону задержали подозреваемых в махинациях на 1 млрд рублей

Правоохранители задержали участников организованной группы, причастной к незаконным банковским операциям. Об этом рассказали в пресс‑службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным полиции и УФСБ, преступная схема действовала с 2020 по 2026 год. Сообщники выступали в роли нелегальных посредников при обналичивании денег: они создавали поддельные платёжные поручения, используя реквизиты фиктивных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Как уточнили в донском главке полиции, за шесть лет через незаконную схему прошло порядка 1 млрд рублей.