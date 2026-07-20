На Дону задержали подозреваемых в махинациях на 1 млрд рублей

По данным полиции и УФСБ, преступная схема действовала с 2020 по 2026 год. Сообщники выступали в роли нелегальных посредников при обналичивании денег: они создавали поддельные платёжные поручения, используя реквизиты фиктивных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.