«Гранд Сервис Экспресс» меняет порядок курсирования поездов в Крым

Поезд № 17/18 сообщением Москва — Керчь с 22 июля из Москвы и с 24 июля из Крыма становится ежедневным. Из его состава исключается плацкартная группа вагонов, остаются одноэтажные купейные, СВ и вагон-ресторан. Пассажиры, ранее купившие билеты в плацкартные вагоны, будут без доплаты размещены в купе.
Пассажиры с билетами на поезд № 167/168 (отправлением из Москвы с 22 июля, из Крыма с 24 июля) будут пересажены на поезд № 17/18. Им придет SMS-сообщение с новым номером вагона и места. Если новые условия не устраивают, билет можно сдать без комиссии. Вместо двухэтажного поезда № 167/168 на постоянной основе будет курсировать одноэтажный № 17/18.
Кроме того, поезда №⅞, № 17/18, № 453/454 и № 473/474 в случае возобновления движения вглубь полуострова будут следовать до и от Керчи. Талоны на автобус к поездам продаются в прежнем режиме.
Пассажиры с билетами до или от станций Семь Колодезей, Владиславовка и Симферополь могут бесплатно воспользоваться автобусом на крымском участке маршрута.