«Гранд Сервис Экспресс» меняет порядок курсирования поездов в Крым

Пассажиры с билетами на поезд № 167/168 (отправлением из Москвы с 22 июля, из Крыма с 24 июля) будут пересажены на поезд № 17/18. Им придет SMS-сообщение с новым номером вагона и места. Если новые условия не устраивают, билет можно сдать без комиссии. Вместо двухэтажного поезда № 167/168 на постоянной основе будет курсировать одноэтажный № 17/18.