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В Ростовской области утвердили лимиты добычи барсуков, косуль, ланей и оленей

С 1 августа 2026 году на Дону введут лимиты на добычу охотничьих ресурсов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утвердили лимиты на добычу охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Ограничения установили относительно шести видов животных. Лимит добычи европейской косули — 654 особи при общей численности 8215 голов, благородного оленя — 189 особей из 2088 голов, пятнистого оленя — 106 из 1094 голов.

Также ввели лимиты на лося — 47 особей (общая численность — 769), лань — 36 особей (общая численность — 459) и барсука — 91 особь (общая численность — 2748). Процент изъятия составляет от 3,32% до 9,69% от общей популяции каждого вида.

Кроме того, в документе прописали квоты добычи для каждого охотничьего хозяйства области. Добавим, ранее с 15 июля в Ростовской области разрешили охоту на сурков и косуль.

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