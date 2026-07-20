В Ростовской области утвердили лимиты добычи барсуков, косуль, ланей и оленей

В Ростовской области утвердили лимиты на добычу охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь.
Ограничения установили относительно шести видов животных. Лимит добычи европейской косули — 654 особи при общей численности 8215 голов, благородного оленя — 189 особей из 2088 голов, пятнистого оленя — 106 из 1094 голов.
Также ввели лимиты на лося — 47 особей (общая численность — 769), лань — 36 особей (общая численность — 459) и барсука — 91 особь (общая численность — 2748). Процент изъятия составляет от 3,32% до 9,69% от общей популяции каждого вида.
Кроме того, в документе прописали квоты добычи для каждого охотничьего хозяйства области. Добавим, ранее с 15 июля в Ростовской области разрешили охоту на сурков и косуль.
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