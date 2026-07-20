Нижегородцам предлагают пожениться на всероссийском свадебном фестивале

Нижегородский ЗАГС поможет влюбленным региона зарегистрировать отношения на всероссийском свадебном фестивале. Женихи и невесты могут стать участниками масштабного торжества, которое состоится следующим летом в Москве.
Мероприятие будет организовано в национальном центре «Россия». Участникам фестиваля предлагают погрузиться в традиции народов России и получить советы экспертов свадебной индустрии.
Подать заявку все желающие могут по ссылке. Главное управление ЗАГС Нижегородской области окажет невестам и женихам содействие в подготовке документов. Вопросы об участии в фестивале можно задать по телефону (831) 433‑07‑45.
Напомним, 250 нижегородских пар зарегистрировали брак в День семьи, любви и верности. Некоторые из них объединили свои судьбы в Усадьбе Рукавишниковых.