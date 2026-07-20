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Нижегородцам предлагают пожениться на всероссийском свадебном фестивале

Нижегородский ЗАГС предложило пожениться на всероссийском свадебном фестивале.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский ЗАГС поможет влюбленным региона зарегистрировать отношения на всероссийском свадебном фестивале. Женихи и невесты могут стать участниками масштабного торжества, которое состоится следующим летом в Москве.

Мероприятие будет организовано в национальном центре «Россия». Участникам фестиваля предлагают погрузиться в традиции народов России и получить советы экспертов свадебной индустрии.

Подать заявку все желающие могут по ссылке. Главное управление ЗАГС Нижегородской области окажет невестам и женихам содействие в подготовке документов. Вопросы об участии в фестивале можно задать по телефону (831) 433‑07‑45.

Напомним, 250 нижегородских пар зарегистрировали брак в День семьи, любви и верности. Некоторые из них объединили свои судьбы в Усадьбе Рукавишниковых.