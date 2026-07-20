Подросток, которого избил мужчина на 9 Апреля, госпитализирован с сотрясением мозга — отец мальчика

15-летний подросток, с которым подрался взрослый мужчина на 9 Апреля в Калининграде, госпитализирован в детскую областную больницу с черепно-мозговой травмой. Об этом рассказал «Клопс» Евгений, отец пострадавшего ребёнка.
Инцидент, по поводу которого сейчас проводит проверку региональное УМВД, произошёл в воскресенье, 19 июля. В тот день Андрей (имя изменено — ред.) вместе с несколькими друзьями играл на автомате в холле торгового центра. К компании подошёл незнакомый мужчина, державший за руку маленькую дочку.
«Видимо, она тоже хотела поиграть, — описал Евгений начало конфликта. — Он их начал поторапливать».
По версии отца мальчика, триггером стало жаргонное слово, которое произнёс один из подростков. Незнакомца это возмутило, он начал отчитывать парня, намекая на неприятный иностранный акцент. Остальные мальчики вступились за товарища — и так постепенно началась перепалка. Дети стали плеваться, а их противник применил физическую силу.
Андрей пострадал больше всех, считает Евгений, потому что попал под горячую руку. На кадрах записи, которые отец передал в редакцию, видно, как высокий мужчина в шортах и белой футболке тащит подростка за шиворот из дверей ТЦ, потом догоняет, пинает ногами, швыряет на асфальт и какое-то время тащит за волосы по земле. Когда он встаёт, друзья замечают, что у Андрея на голове большая плешь — выдраны целые клоки. Потрясённый мальчик в слезах кидается на обидчика.
После этого мужчина ведёт себя так, как будто полностью теряет самоконтроль: он грубо ругается, крича, что ему четвёртый десяток и он [не позволит так с собой обращаться]. Он лупит мальчика по голове, снова дерёт за волосы, кидает на асфальт и продолжает пинать по груди и спине, так что тот катится кувырком и бьётся головой о бетон. На площадке остаются вырванные пряди.
Взрослые прохожие пытались отбить ребёнка, но сладить с высоким физически развитым мужчиной даже им удалось не сразу. Друзья Андрея не только сняли избиение на телефон, но и позвонили в 112, вызвав скорую и полицию. Оттуда о происходящем сообщили родителям.
Отец мальчика рассказал, что сына госпитализировали в Детскую областную больницу, диагностировано сотрясение мозга и множественные ушибы лба и всего тела. Эту информацию «Клопс» на условиях анонимности подтвердил близкий к ситуации источник.
Обследование пока продолжается — родители могут только надеяться, что внутренние органы после пинков в живот не пострадали.
«Чувствует он себя не очень, — поделился папа, — говорит, что всё время тошнит».
В региональном УМВД «Клопс» сообщили, что проверка по данному факту ещё продолжается. По её результатам будет принято решение.
Обновлено в 16:20.
В понедельник, 20 июля, Андрея выписали из стационара, он продолжит лечение амбулаторно. Мальчику рекомендованы консультации психолога и трихолога. Его состояние оценивалось на момент как «средней степени тяжести», сейчас оно удовлетворительное, сказано в выписном эпикризе ребёнка.
С заявлением в полицию обратилась мать мальчика. Личность напавшего на детей мужчины уже установлена.