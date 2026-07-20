Подросток, которого избил мужчина на 9 Апреля, госпитализирован с сотрясением мозга — отец мальчика

После этого мужчина ведёт себя так, как будто полностью теряет самоконтроль: он грубо ругается, крича, что ему четвёртый десяток и он [не позволит так с собой обращаться]. Он лупит мальчика по голове, снова дерёт за волосы, кидает на асфальт и продолжает пинать по груди и спине, так что тот катится кувырком и бьётся головой о бетон. На площадке остаются вырванные пряди.