Британские учёные выяснили, что летнее солнце не всегда помогает восстановить уровень витамина D

Специалисты наблюдали за 299 жителями страны. Половине участников было 65 лет, остальные были взрослыми старше 18 лет. Исследование проводилось с декабря 2024 года по август 2025-го. За это время у добровольцев несколько раз брали кровь из пальца, чтобы выяснить, помогает ли солнечная погода восполнить дефицит витамина D.