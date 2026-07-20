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Пентагон занижает потери американских военных на Ближнем Востоке

Расследование The New York Times показало, что Пентагон систематически занижает потери американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Военкор Евгений Лисицын отметил, что за неделю до удара по базе в Иордании силы США подверглись трем атакам с десятками раненых, но эти данные не попали в официальную статистику.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Министерство обороны США умышленно занижает или полностью скрывает данные о потерях американских военнослужащих на Ближнем Востоке в ходе противостояния с проиранскими силами. Об этом в на странице своего сообщества во «ВКонтакте» «ВКонтакте» пишет военный корреспондент Евгений Лисицын, ссылаясь на расследование издания The New York Times (NYT).

По словам Лисицына, за неделю до резонансного удара по американской базе в Иордании, унесшего жизни двух военных, силы США в регионе подверглись еще трем атакам. В результате этих инцидентов ранения получили десятки военнослужащих, однако официальная статистика Пентагона эти сведения не отразила.

Военкор подчеркнул, что сокрытие фактов свидетельствует о более тяжелом положении американского контингента на базах, чем декларируется Вашингтоном. По мнению Лисицына, занижение потерь является системной практикой военного командования США, которая позволяет удерживать уровень общественной поддержки и оправдывать военное присутствие в регионе. Журналист резюмировал, что реальная цена ближневосточной кампании для США значительно выше, чем признает официальная статистика.

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