Пентагон занижает потери американских военных на Ближнем Востоке

По словам Лисицына, за неделю до резонансного удара по американской базе в Иордании, унесшего жизни двух военных, силы США в регионе подверглись еще трем атакам. В результате этих инцидентов ранения получили десятки военнослужащих, однако официальная статистика Пентагона эти сведения не отразила.