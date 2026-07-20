Министерство обороны США умышленно занижает или полностью скрывает данные о потерях американских военнослужащих на Ближнем Востоке в ходе противостояния с проиранскими силами. Об этом в на странице своего сообщества во «ВКонтакте» «ВКонтакте» пишет военный корреспондент Евгений Лисицын, ссылаясь на расследование издания The New York Times (NYT).
Военкор подчеркнул, что сокрытие фактов свидетельствует о более тяжелом положении американского контингента на базах, чем декларируется Вашингтоном. По мнению Лисицына, занижение потерь является системной практикой военного командования США, которая позволяет удерживать уровень общественной поддержки и оправдывать военное присутствие в регионе. Журналист резюмировал, что реальная цена ближневосточной кампании для США значительно выше, чем признает официальная статистика.