Антибиотики нашли в мясных и молочных продуктах из курских «Светофоров»

В январе этого года «Ъ-Черноземье» писал, что Арбитражный суд Курской области привлек ООО «Торгсервис 46» к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов (ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ) и назначил штраф в размере 700 тыс. руб. Основанием для иска стали результаты проверок 20 магазинов сети в Курске и Курской области с мая по июнь 2025 года. В ходе них было установлено хранение и реализация продукции без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки производителя, а также продажа товаров с истекшим сроком годности и в поврежденной упаковке.