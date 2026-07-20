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В Ленобласти экомилицию усадили на лошадей

В Ленинградской области начала работать конная экомилиция. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

Источник: Александр Дрозденко в Telegram

Конная экомилиция в качестве эксперимента появилась в Ленобласти еще в конце мая благодаря жителям региона, о чем сообщали в пресс-службе областного правительства. Служба создана, чтобы оперативно замечать незаконные свалки мусора и следы вырубки леса, а также выявлять нарушителей, разжигающих костры в неположенных местах. Кроме того, сотрудники экомилиции ведут просветительскую работу среди населения.

«Конные патрули могут эффективнее взаимодействовать с отдыхающими и туристами. Как показывает практика, к инспекторам на красивых, ухоженных лошадях люди прислушиваются гораздо охотнее», — подчеркнул господин Дрозденко.

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