В Ленобласти экомилицию усадили на лошадей

Конная экомилиция в качестве эксперимента появилась в Ленобласти еще в конце мая благодаря жителям региона, о чем сообщали в пресс-службе областного правительства. Служба создана, чтобы оперативно замечать незаконные свалки мусора и следы вырубки леса, а также выявлять нарушителей, разжигающих костры в неположенных местах. Кроме того, сотрудники экомилиции ведут просветительскую работу среди населения.