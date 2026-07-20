Реорганизация вышла сроком

Обвинение строилось на том, что подсудимый незаконно внес дополнительные земельные доли в состав общего имущества колхоза, а после провел реорганизацию, тем самым завладев контрольным пакетом акций АО, что привело к обесцениванию акций прочих акционеров. С этими доводами господин Хатламаджиян был не согласен. Свою позицию гендиректор объяснил тем, что решение о реорганизации СПК «Колхоз им. Мясникяна» в акционерное общество принималось в 2020 году общим собранием членов и ассоциированных членов колхоза. Документы для перехода СПК в АО подготовили юристы, специализирующиеся на корпоративном праве.