Выпускник Сириуса рассказал, как пересдал ЕГЭ по физике на 100 баллов

СИРИУС, 20 июл — РИА Новости. Выпускник Президентского Лицея «Сириус» и студент ИТ-специалитета Тимур Тухватуллин, набравший 96 баллов на ЕГЭ по физике, решил пересдать экзамен, чтобы доказать самому себе, что может превзойти свой уже достаточно высокий результат, рассказали РИА Новости в Президентском Лицее «Сириус».
Тимур Тухватуллин сейчас учится на втором курсе ИТ-специалитета, экспериментальной программы интегрированного среднего и высшего образования, которая реализуется Научно-технологическим университетом совместно с Президентским Лицеем «Сириус». Наставником Тимура по ЕГЭ был Артем Воронов, учитель физики Президентского Лицея «Сириус».
«Тимур Тухватуллин, выпускник Лицея и студент ИТ-специалитета, набрал 96 баллов на ЕГЭ по физике, но решился на пересдачу, чтобы доказать прежде всего самому себе, что может больше. Тимур получил заветные 100 баллов», — сказали агентству в Лицее.
По словам самого Тимура, ему не хватило отведенного времени для решения всех задач по физике. Перед тем, как пойти на пересдачу, он тренировался решать задачи за меньшее количество времени и поэтому был уверен в своих силах.
«Мне хотелось узнать, могу ли я добиться максимума, изменив лишь стратегию. Вопрос 100 баллов стоял не в знаниях, а в том, смогу ли я работать быстро, эффективно распорядиться временем на экзамене и не допустить ошибок. Принимая решение о пересдаче, я не опасался потерять все. Напротив, я был предельно уверен в собственных силах», — рассказал РИА Новости Тимур Тухватуллин.
Выпускник добавил, что на пробных экзаменах в Лицее он ни разу не получил менее 85 баллов и его знания позволили ему претендовать на самый высокий результат.