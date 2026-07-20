Выпускник Сириуса рассказал, как пересдал ЕГЭ по физике на 100 баллов

«Мне хотелось узнать, могу ли я добиться максимума, изменив лишь стратегию. Вопрос 100 баллов стоял не в знаниях, а в том, смогу ли я работать быстро, эффективно распорядиться временем на экзамене и не допустить ошибок. Принимая решение о пересдаче, я не опасался потерять все. Напротив, я был предельно уверен в собственных силах», — рассказал РИА Новости Тимур Тухватуллин.