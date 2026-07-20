В Ишиме Тюменской области прошло первое заседание Клуба работодателей

«Первое заседание показало, что профессиональный нетворкинг — это отличная возможность укреплять локальные деловые связи. В неформальной обстановке всегда легче и проще обсудить реальные кейсы с кадрами и напрямую от службы занятости узнавать о новых возможностях для компаний», — отметила начальник отдела по взаимодействию с работодателями отделения кадрового центра по Ишиму и Ишимскому району Наталья Гультяева.