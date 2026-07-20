В Ишиме Тюменской области прошло первое заседание Клуба работодателей

Первое заседание Клуба работодателей, созданного в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», состоялось в ишимском кадровом центре «Работа России», сообщили в центре занятости населения Тюменской области.
За круглым столом собрались представители 8 компаний округа и ИП. На первом заседании выступили специалисты центра «Работа России». Они рассказали, где брать квалифицированные кадры и как их переобучить.
Также на встрече затронули тему получения финподдержки на создание новых рабочих мест для людей с инвалидностью и ветеранов СВО. Еще в фокусе внимания были сервисы для работодателей на Единой цифровой платформе (ЕЦП).
«Первое заседание показало, что профессиональный нетворкинг — это отличная возможность укреплять локальные деловые связи. В неформальной обстановке всегда легче и проще обсудить реальные кейсы с кадрами и напрямую от службы занятости узнавать о новых возможностях для компаний», — отметила начальник отдела по взаимодействию с работодателями отделения кадрового центра по Ишиму и Ишимскому району Наталья Гультяева.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.