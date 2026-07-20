Создана рабочая группа по ликвидации загрязнения пермских рек Мулянка и Пыж

Создание рабочей группы по ликвидации загрязнения рек Мулянка и Пыж инициировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает Минприроды Прикамья.
Межведомственная рабочая группа займётся выявлением причин загрязнения и ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. В её состав вошли представители Минприроды, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и МЧС. Рабочая группа будет тесно взаимодействовать с экологами, общественностью и волонтёрами в решении задач по восстановлению экосистемы рек и прибрежной зоны. При этом волонтёров не будут привлекаться к ликвидации последствий загрязнения на береговой линии, так как эта работа требует специальной подготовки. Её поручили аттестованным аварийно-спасательным формированиям.
«Особое внимание уделят очистке акватории и недопустимости новых утечек нефтепродуктов. После определения размера причинённого вреда предприятию, допустившей утечку, будут предъявлены соответствующие требования», — уточнили в Минприроды.
По данным министерства, поступление нефтепродуктов в реки остановлено. Ликвидация загрязнения ведётся в круглосуточно с применением сорбирующих веществ. С поверхности воды убрано порядка 70% пятна нефтепродуктов. С береговой линии собирается загрязнённый грунт. Установлены боновые заграждения, которые исключают выход нефтепродуктов в реку Каму. В атмосферном воздухе загрязнений не обнаружено, добавили в Минприроды со ссылкой на Росприроднадзор.
Жителей Перми просят воздержитесь от купания и отдыха на берегах рек Мулянка и Пыж. Не использовать воду из них ни для бытовых нужд, ни для питья. Не выгуливать домашних животных вблизи загрязнённой акватории.