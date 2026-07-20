Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создана рабочая группа по ликвидации загрязнения пермских рек Мулянка и Пыж

Особое внимание — очистке акватории и недопустимости новых утечек нефтепродуктов.

Создание рабочей группы по ликвидации загрязнения рек Мулянка и Пыж инициировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, сообщает Минприроды Прикамья.

Межведомственная рабочая группа займётся выявлением причин загрязнения и ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. В её состав вошли представители Минприроды, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и МЧС. Рабочая группа будет тесно взаимодействовать с экологами, общественностью и волонтёрами в решении задач по восстановлению экосистемы рек и прибрежной зоны. При этом волонтёров не будут привлекаться к ликвидации последствий загрязнения на береговой линии, так как эта работа требует специальной подготовки. Её поручили аттестованным аварийно-спасательным формированиям.

«Особое внимание уделят очистке акватории и недопустимости новых утечек нефтепродуктов. После определения размера причинённого вреда предприятию, допустившей утечку, будут предъявлены соответствующие требования», — уточнили в Минприроды.

По данным министерства, поступление нефтепродуктов в реки остановлено. Ликвидация загрязнения ведётся в круглосуточно с применением сорбирующих веществ. С поверхности воды убрано порядка 70% пятна нефтепродуктов. С береговой линии собирается загрязнённый грунт. Установлены боновые заграждения, которые исключают выход нефтепродуктов в реку Каму. В атмосферном воздухе загрязнений не обнаружено, добавили в Минприроды со ссылкой на Росприроднадзор.

Жителей Перми просят воздержитесь от купания и отдыха на берегах рек Мулянка и Пыж. Не использовать воду из них ни для бытовых нужд, ни для питья. Не выгуливать домашних животных вблизи загрязнённой акватории.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше