Создана рабочая группа по ликвидации загрязнения пермских рек Мулянка и Пыж

Межведомственная рабочая группа займётся выявлением причин загрязнения и ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. В её состав вошли представители Минприроды, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и МЧС. Рабочая группа будет тесно взаимодействовать с экологами, общественностью и волонтёрами в решении задач по восстановлению экосистемы рек и прибрежной зоны. При этом волонтёров не будут привлекаться к ликвидации последствий загрязнения на береговой линии, так как эта работа требует специальной подготовки. Её поручили аттестованным аварийно-спасательным формированиям.